Emmanuel Macron wird 2024 in Münster ausgezeichnet. Foto: dpa/Bertrand Guay up-down up-down Preis des Westfälischen Friedens Hoher Besuch: Warum Frankreichs Präsident Macron 2024 nach Münster kommt Von dpa | 03.03.2023, 08:10 Uhr | Update vor 16 Min.

Frankreichs Staatsoberhaupt wird in die Stadt des Westfälischen Friedens kommen. Anlass ist ein mit 100.000 Euro dotierter Preis. Die Jury lobt angesichts des Kriegs in der Ukraine auch Macrons wiederholte Gesprächsangebote an Russland.