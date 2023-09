Pilotprojekte in SH und MV Munition in der Ostsee: Wo der Bund mit der Bergung starten will Von Henning Baethge | 29.09.2023, 10:36 Uhr Alte Munition in der Ostsee: Der Bund will sie jetzt herausholen. Foto: Jana Ulrich/Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa up-down up-down

Es hat lange gedauert – doch jetzt hat Umweltministerin Steffi Lemke entschieden, wo sie mit der Bergung von alter Weltkriegsmunition aus der Ostsee beginnen will. Zwei Pilotgebiete liegen in Schleswig-Holstein, eins in Mecklenburg.