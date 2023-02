Panzer verboten – ausgerechnet hier: Munster ist die größte Heeresgarnison. Die Panzer müssen deshalb außenherum fahren, es wären sonst zu viele. Foto: Karolina Meyer-Schilf up-down up-down Größter Heeresstandort Munster ist Bundeswehr – und sonst so? Ein Besuch in der Heide Von Karolina Meyer-Schilf | 20.02.2023, 14:37 Uhr

Die kleine Stadt in der Lüneburger Heide ist gerade in aller Munde: Hier werden ukrainische Soldaten an Marder und Leopard ausgebildet, es gibt zwei Truppenübungsplätze und sehr viele Panzer. Wie ist es da?