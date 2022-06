Drogen gehen in Flammen auf. Foto: Thein Zaw/AP/dpa FOTO: Thein Zaw up-down up-down Anti-Drogen-Tag Myanmar: Drogen im Wert von 642 Millionen Dollar vernichtet Von dpa | 26.06.2022, 11:22 Uhr

Opium, Heroin oder Methamphetamin - am Anti-Drogen-Tag hat die Junta in Myanmar an verschieden Orten Rauschgift verbrannt.