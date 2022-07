HANDOUT - Auf einer Eukalyptusplantage in Australien gibt Tierschützern der Tod von mehreren Koalas Rätsel auf. Foto: -/AUSSIE ARK/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - up-down up-down Naturschutz Mysteriöser Tod von 16 Koalas auf australischer Plantage Von dpa | 11.07.2022, 08:25 Uhr

Die unerklärlichen Todesfälle unter den vom Aussterben bedrohten Koalas häufen sich. Die Population schrumpft rapide. Schon die verheerenden Buschfeuer hatten den Tieren in Down Under zugesetzt.