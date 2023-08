Stuttgart Nach Tod von Pflegeschülerin: 39-Jähriger in U-Haft Von dpa | 26.08.2023, 15:47 Uhr Nach Fund einer Frauenleiche in Stuttgart Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down

Anwohner finden am Mittwoch in einer Stuttgarter Wohnung die Leiche einer angehenden Pflegerin. Schnell wird klar, dass es um ein Gewaltverbrechen geht. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.