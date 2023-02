Noch immer ist die Tat an der Molktestraße in Delmenhorst nicht aufgeklärt. Die Polizei ermittelt weiter. Foto: Nonstopnews up-down up-down Mordkommission ermittelt Nach Kopfschuss auf Delmenhorsterin: Zeugenaufruf bringt keine Erkenntnisse Von Marco Julius | 20.02.2023, 13:09 Uhr

Über eine Woche nach dem Vorfall an der Moltkestraße in Delmenhorst, bei dem eine Frau von einem Schuss am Kopf getroffen wurde, ermittelt die Polizei. Ein Zeugenaufruf bringt nicht den erwünschten Erfolg.