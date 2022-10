Nach Massenpanik in Seoul Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa up-down up-down Südkorea Nach Massenpanik in Seoul: Regierung kündigt Untersuchung an Von dpa | 31.10.2022, 05:09 Uhr

Der Schock nach der tödlichen Massenpanik in Seoul sitzt tief, die Suche nach den Ursachen läuft an. Regierung will dafür sorgen, dass sich solch eine Tragödie nicht wieder vorkommt.