Mit kleinen Schildern markierte die Spurensicherung den Tatort in Brokstedt. Ein 33-Jähriger attackierte Passagiere in einem Zug mit einem Messer. Foto: Michael Ruff up-down up-down Vorfall in Schleswig-Holstein Tödlicher Angriff in Regionalzug: Was wir wissen – und was nicht Von Raissa Waskow | 25.01.2023, 20:56 Uhr | Update vor 21 Min.

Für zwei Menschen endete die Fahrt mit einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg am Mittwoch tödlich. Ein Mann soll am Mittwochnachmittag mehrere Menschen mit einem Messer attackiert haben. Hier lesen Sie, was über die Tat bekannt ist – und was noch nicht.