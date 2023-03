Ein 81-Jähriger Mann hatte am Dienstagmorgen in Bramsche auf einen 16-jährigen Jugendlichen geschossen. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Haftbefehl wegen Mordes Jugendlicher nach Schussverletzung durch 81-Jährigen gestorben , Stella Blümke und | 02.03.2023, 12:37 Uhr | Update vor 21 Min. Von Björn Dieckmann Eva Voß | 02.03.2023, 12:37 Uhr | Update vor 21 Min.

Nach mehreren Schüssen eines 81-Jährigen auf einen 16-Jährigen in Bramsche bei Osnabrück ist der Jugendliche an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mit.