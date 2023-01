Ein Angreifer tötete am Freitagabend mehrere Menschen in Jerusalem. Foto: AFP/AHMAD GHARABLI up-down up-down Inzwischen 42 Festnahmen Nach Terroranschlag auf Synagoge: Auch am Samstag Schüsse in Jerusalem Von dpa | 27.01.2023, 20:12 Uhr | Update vor 47 Min.

In Jerusalem wurden am Freitag bei einer Schießerei nahe einer Synagoge mehrere Menschen getötet, weitere verletzt. Auch am Tag danach kam es zu einem Angriff mit zwei Verletzten.