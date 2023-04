In Hockenheim in Baden-Württemberg sind zwei Kinder tot in Wohnung entdeckt worden. Foto: René Priebe/PR-Video/dpa up-down up-down Gewalttat in Hockenheim Nach Tod zweier Brüder: Haftbefehl gegen Mutter erlassen Von afp, dpa | 10.04.2023, 14:19 Uhr | Update vor 43 Min.

Trauriger Fund am Ostersonntag in Baden-Württemberg: In einer Wohnung in Hockenheim sind zwei Geschwisterkinder tot aufgefunden worden. Die Mutter wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes zunächst festgenommen. Jetzt wurde Haftbefehl erlassen.