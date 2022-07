"Aufrichtige Anteilnahme" - Nachdem die Todesanzeige von Danja Krampes Vater in der Zeitung erschienen ist, erhielt sie Post eines Immoblienunternehmens. Dieses bekundete Interesse an dem Haus des Verstorbenen. Ein pietätloses Verhalten findet Danja Kram FOTO: Michael Gründel up-down up-down Kaufinteresse statt Anteilnahme Fragwürdige Masche: Makler will Haus von trauernder Norddeutscher kaufen Von Rainer Lahmann-Lammert | 18.07.2022, 09:59 Uhr

Weil Immobilien in Norddeutschland nur schwer zu bekommen sind, gibt es Makler, die Todesanzeigen auswerten und die Hinterbliebenen anschreiben. Die Norddeutsche Danja Krampe hat so einen Brief erhalten. Und ist empört.