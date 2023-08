Kriminalität Nach tödlichem Polizeischuss: Leiche soll obduziert werden Von dpa | 18.08.2023, 09:30 Uhr Polizist erschießt mit Messer bewaffneten Angreifer Foto: Chris Faith/Photography Alex For up-down up-down

Nach dem tödlichen Schuss eines Duisburger Polizisten auf einen bewaffneten Angreifer soll noch an diesem Freitag die Leiche des 56-Jährigen obduziert werden. Das teilte ein Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an.