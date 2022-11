Elefantenbaby Foto: Zoos Victoria/ZOOS VICTORIA/AAP/dpa up-down up-down Tiere Natürlich gezeugtes Elefantenbaby im Melbourne Zoo geboren Von dpa | 16.11.2022, 09:27 Uhr

So ohne weiteres bringen Elefanten in Gefangenschaft keinen Nachwuchs auf die Welt. Um so größer ist die Freude nun im Zoo von Melbourne. Einen Namen hat der kleine Dickhäuter allerdings noch nicht.