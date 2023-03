Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Kiel wollte mit seinem „Klimabericht” das MIsstrauen an seiner politischen Unabhängigkeit aufarbeiten. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Mehrmonatige Analyse im Sender Zweifel an Unabhängigkeit: „Klimabericht“ des NDR kritisiert Führungsriege scharf Von Martin Schulte | 28.03.2023, 17:23 Uhr

Der Theologe Stephan Reimers hat am Dienstag seinen 99-seitigen „NDR Klimabericht” vorgestellt. Der wirft kein gutes Licht in Richtung der Intendanz. An einer Stelle heißt es „Die Führungsschicht ist abgekoppelt und lebt in ihrer eigenen Welt.“