Streaminganbieter macht ernst Netflix will gegen Account-Trittbrettfahrer vorgehen – was Kunden wissen müssen Von dpa | 24.05.2023, 07:29 Uhr

Ungestört durften Netflix-User ihren Account mit Freunden und Co. munter teilen. Doch jetzt will der Streaminganbieter entschlossen vorgehen. Auch in Deutschland läuft die Uhr für Account-Trittbrettfahrer ab.