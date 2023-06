"Spider-Man: Across the Spider-Verse" Foto: -/Sony Pictures Animation/dpa up-down up-down Film Neuem „Spider-Man“ gelingt exzellenter Kinostart Von dpa | 05.06.2023, 12:58 Uhr

Die Blockbuster-Saison in den USA beginnt, und dabei machte „Spider-Man-Across the Multi-Verse“ an den Kinokassen eine gute Figur.