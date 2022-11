Der erste Schnee ist gefallen. Kommt jetzt der Winter? Symbolfoto: Imago Images/TT up-down up-down Kalte Temperaturen angekündigt Neuer Schnee? So wird das Wetter diese Woche in MV Von Laurena Erdmann | 21.11.2022, 12:01 Uhr

Die ersten Schneeflocken rieselten in Deutschland. Kommt jetzt der Wintereinbruch? So wird das Wetter in der kommenden Woche in Mecklenburg-Vorpommern.