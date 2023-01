Neujahrskonzert Foto: Dieter Nagl/WIENER PHILHARMONIKER/APA/dpa up-down up-down Jahreswechsel Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern Von dpa | 01.01.2023, 12:21 Uhr

Mit einem schmissigen Walzer und einer Polka von Eduard und Josef Strauss haben die Wiener Philharmoniker am Sonntag das neue Jahr begrüßt. Der Chefdirigent des Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst (62), stand am Dirigentenpult und ließ seinen Blick beim ersten Applaus sichtlich erfreut über die eng besetzten Reihen im Saal des Musikvereins in Wien schweifen. Nach einem Konzert ohne Publikum im ersten Corona-Jahr und eingeschränkter Besucherzahl zum Jahresauftakt 2022 waren die Reihen wieder voll besetzt.