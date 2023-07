Schüsse auf Baustelle in Auckland: Polizisten hatten nach dem Vorfall Straßensperren errichtet. Foto: Abbie Parr/AP up-down up-down Gewalttat in Auckland Kurz vor Frauen-WM: Drei Tote nach Schüssen in Neuseeland Von dpa | 20.07.2023, 01:00 Uhr | Update vor 8 Min.

Wenige Stunden vor der Eröffnung der Frauen-WM in Neuseeland erschießt ein Mann in Auckland zwei Menschen, auch der Schütze stirbt. Einige Fußball-Teams befanden sich ganz in der Nähe. Nun läuft die Suche nach dem Motiv des Täters.