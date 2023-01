Wetter in Neuseeland Foto: Hayden Woodward/New Zealand Herald/AP/dpa up-down up-down Unwetter Neuseelands größte Stadt Auckland unter Wasser Von dpa | 27.01.2023, 11:03 Uhr

In weiten Teilen von Neuseelands größter Stadt Auckland soll es in nur 15 Stunden soviel geregnet haben wie sonst in einem ganzen Sommer.