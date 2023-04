In den Niederlanden sind bei einem Zugunglück 20 Menschen verletzt worden. Foto: IMAGO IMAGES/Fotostand up-down up-down Zwischen Leiden und Den Haag Niederlande: Etwa 20 Verletzte bei Zugunglück am frühen Morgen Von dpa | 04.04.2023, 06:59 Uhr

Bei einem Zugunglück in den Niederlanden sind am frühen Dienstagmorgen etwa 20 Menschen verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilten die Behörden mit. Die Art und Schwere der Verletzungen waren zunächst unklar.