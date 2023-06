Die Preise für Immobilien in niederländischen Großstädten wie Amsterdam schnellen in die Höhe. Foto: dpa/ANP/Ramon Van Flymen up-down up-down Wohnungsnot in den Niederlanden Immobilien-Mogule stoppen: Haager Regierung will Wohnungsmarkt regulieren Von Helmut Hetzel | 23.06.2023, 13:00 Uhr

Die Preise für Immobilien in den Niederlanden steigen und steigen. Menschen mit weniger Einkommen haben nahezu keine Chance mehr auf ein Eigenheim. Das will die Regierung in Den Haag ändern – mit umstrittenen Mitteln.