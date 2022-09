Vor der Nobelpreis-Verleihung in Stockholm Foto: Steffen Trumpf/dpa up-down up-down Auszeichnungen Nobelpreise als Hoffnungsträger in schwierigen Zeiten Von dpa | 30.09.2022, 05:01 Uhr

Pandemie, Klimakrise, Krieg in der Ukraine: Selten scheint die globale Lage so stark auf der Menschheit gelastet zu haben wie heute. Wirkt sich das in diesem Jahr auch auf die Nobelpreise aus?