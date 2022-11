Nach dem Erdbeben in Indonesien Foto: Tatan Syuflana/AP/dpa up-down up-down Indonesien Noch immer Dutzende Vermisste nach Erdbeben auf Java Von dpa | 24.11.2022, 05:42 Uhr

Die Erde am pazifischen Feuerring gibt keine Ruhe. Zunächst bebt in Indonesien die Erde, einen Tag später in der Nähe der Salomonen. Auf Java bietet sich ein Bild der Verwüstung.