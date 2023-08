Vor Küste von Schleswig-Holstein Fischkutter vor Büsum in Flammen: Schiff kentert in der Nordsee und | 18.08.2023, 12:59 Uhr Von dpa Ann-Kathrin Clausen | 18.08.2023, 12:59 Uhr Der brennende Fischkutter vor Büsum: Die Besatzung konnte sich retten. Foto: Havariekommando/dpa up-down up-down

In der Nordsee vor Büsum in Schleswig-Holstein ist am Freitagmorgen ein Fischkutter in Brand geraten. Die Besatzung wurde per Seenotrettungskreuzer an Land gebracht. Das Schiff kenterte.