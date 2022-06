Glück im Unglück. Es bleib bei der Notlandung bei Sachschaden. FOTO: NWM-TV up-down up-down Flugschüler an Bord Cessna nach Notlandung kopfüber im Getreidefeld gelandet Von Rainer Westendorf | 28.06.2022, 16:41 Uhr

Am Dienstagmittag ist es in Norddeutschland zu einem Unfall an einem Flugplatz gekommen. Ein Motorflugzeug stürzte ab und überschlug sich. Wie es dazu kam und wie es den Insassen geht.