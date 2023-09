Fragen & Antworten Oktoberfest-Wegweiser: Dirndl, Bio-Hendl und Bier-Preise Von dpa | 15.09.2023, 12:02 Uhr | Update vor 13 Min. Oktoberfest Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Bier, Hendl, Volksfeststimmung - in München startet morgen das Oktoberfest. Manche fragen sich: Was zieh' ich an? Brauch' ich Dirndl oder Lederhose? Wie komm ich ins Bierzelt - und was kostet die Maß?