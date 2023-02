Olaf Scholz Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Schleswig-Holstein Olaf Scholz kommt zur Trauerfeier nach Brokstedt Von dpa | 05.02.2023, 12:24 Uhr

Zwei Schüler sterben bei einer Meserattacke in einem Regionalzug. Jetzt findet in Neumünster eine Trauerfeier statt, an der auch der Bundeskanzler teilnimmt.