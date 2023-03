Regisseur Edward Berger nimmt den Preis für «Im Westen nichts Neues» für den besten internationalen Spielfilm entgegen. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP up-down up-down Bester internationaler Film Oscars 2023: Deutscher Film „Im Westen nichts Neues“ gewinnt vier Preise Von dpa | 13.03.2023, 02:07 Uhr | Update vor 8 Min.

„Im Westen nichts Neues“ hat bei den Oscars gleich vier Auszeichnungen gewonnen. Überholt wurde der deutsche Film bei der Verleihung in Hollywood nur noch von „Everything Everywhere All at Once“.