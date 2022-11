Jennifer Tevs (links) und Mitarbeiterin Isabel Kuhlmann - letztere mit einer an Disneyprinzessinnen orientierten Frisur. Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down Filme schauen beim Waschen Livemusik beim Schneiden: Bei diesem Friseursalon im Norden dreht sich alles um Disney Von Corinna Berghahn | 13.11.2022, 10:04 Uhr | Update vor 28 Min.

Nicht nur schöne Haare, sondern gleich ein ganz neues Gefühl will Jennifer Tevs in ihrem Osnabrücker Friseursalon ihren Kunden vermitteln. Dafür nutzt sie die Kraft von Disneyfilmen und -liedern – wohl als einziger Salon in Deutschland.