Der Ostersonntag fällt in diesem Jahr auf den 17. April 2022. Die Schüler in Niedersachsen können sich rund um dieses Datum über mehr als zwei Wochen Ferien freuen: Die Osterferien 2022 sind vom 4. April bis zum 19. April. Dass es in der Osterzeit für die Schüler Ferien gibt, stellt die Bedeutung dieses Festes heraus.

Die Bedeutung von Ostern

Mit Ostern wird im Christentum die „Auferstehung von Jesus Christus“ gefeiert. Nach dem Neuen Testament ist Jesus, der Sohn Gottes, am dritten Tag nach seiner Kreuzigung wieder auferstanden, also am Ostersonntag. Der Karfreitag zuvor gilt als der Todestag von Jesus Christus. Ostern wird im Christentum als höchstes Fest angesehen – bedeutungsvoller als Weihnachten.

Warum hat Ostern immer ein anderes Datum?

Kein anderes christliches Fest umfasst so viele Feiertage wie Ostern. Dabei beginnt die Vorbereitung auf die Osterzeit bereits mit dem Aschermittwoch. Der Aschermittwoch ist der erste Tag der 40-tägigen Vorbereitungszeit auf Ostern. 2022 fällt der Aschermittwoch auf den 2. März. Die so genannte Fastenzeit oder Passionszeit endet am Karsamstag. Der Karsamstag fällt dieses Jahr auf den 16. April. Der Karsamstag ist kein gesetzlicher Feiertag.

Diese Feiertage gehören zu Ostern

Die letzte Woche vor Ostersonntag wird Karwoche genannt. Für Christen ist sie die wichtigste Woche des Kirchenjahres. „Kar“ bedeutet so viel wie Kummer oder Trauer. Mit dem Palmsonntag eine Woche vor dem Ostersonntag beginnt die Karwoche. Er wird dem Einzug von Jesus Christus in Jerusalem gewidmet. Der Gründonnerstag vor Ostern nimmt Bezug auf das Letzte Abendmahl von Jesus mit seinen zwölf Jüngern. Der Karfreitag ist schließlich der Todestag, die Kreuzigung, von Jesus Christus. Der Karfreitag ist nicht nur ein bundesweiter Feiertag, an diesem Tag herrscht auch ein Tanzverbot. Am anschließenden Karsamstag endet schließlich die Fastenzeit.

An Ostern selbst, also dem Ostersonntag, feiern evangelische und katholische Gläubige die Auferstehung von Jesus Christus. Im christlichen Glauben gibt diese Auferstehung neue Hoffnung. Weltweit gibt es an diesem Tag viele Brauchtümer – in Deutschland werden unter anderem Ostereier gesucht.