Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und der Seenotretter des DGzRS suchten am Sonntag stundenlang nach dem vermissten Schwimmer in der Ostsee. Foto: Martina Boetticher up-down up-down In Schleswig-Holstein Schwimmer rettet Kind aus der Ostsee – und kommt selbst ums Leben und | 05.09.2022, 15:15 Uhr Von Martina Boetticher Rebecca Nordmann | 05.09.2022, 15:15 Uhr

Einem Mädchen hat er das Leben gerettet, sein eigenes hat er dabei verloren. Ein Schwimmer, der am Sonntag einer in Not geratenen Familie in der Ostsee half, hat seinen Einsatz nicht überlebt. Er war 38 Jahre alt.