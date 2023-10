Nach Hochwasser am Wochenende Ostsee: Urlaubsorte beklagen Sturmflutschäden in zweistelliger Millionenhöhe Von dpa | 23.10.2023, 15:59 Uhr Vielerorts lag die Infrastruktur am Wochenende flach - wie beispielsweise hier in Flensburg. Foto: dpa/Frank Molter up-down up-down

Nach der schweren Sturmflut am Wochenende hat am Montag an der Ostseeküste das große Aufräumen begonnen. Ersten Einschätzungen zufolge sind die Schäden in zweistelliger Millionenhöhe.