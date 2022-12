Otto Waalkes Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Komiker Otto Waalkes zieht es Weihnachten in die Heimat Von dpa | 20.12.2022, 10:49 Uhr

Otto Waalkes ist ein unruhiger Geist, wie er selbst sagt, aber an den Feiertagen liebt der Komiker gemütliche Familientage in der Heimat in Emden. Für das neue Jahr hat er große Pläne.