Pakistan führt erste Buslinien für Frauen ein Foto: Ppi/PPI via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Sicherheit Pakistan führt erste Buslinien für Frauen ein Von dpa | 27.01.2023, 15:32 Uhr

Belästigungen von Frauen in Bussen sind in Pakistan nicht selten an der Tagesordnung. Das soll sich nun ändern. Ein Projekt für Mädchen und Frauen geht an den Start.