Die Leiche solle noch am Sonntag obduziert werden. Symbolfoto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Schlimme Entdeckung bei Köln Passant entdeckt Leiche: Toter steckt kopfüber in Kanalschacht Von dpa | 12.03.2023, 12:39 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Passant einen kopfüber in einem Kanalschacht steckenden Leichnam an einer Landstraße bei Köln entdeckt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.