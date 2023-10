Musiker Pete Doherty (44) hat mit seiner Band The Libertines erstmals seit Jahren ein neues Album angekündigt. „All Quiet On The Eastern Esplanade“ soll am 8. März 2024 erscheinen, wie Doherty und die Band bei Instagram mitteilten. Es wird bei Veröffentlichung das erste Studioalbum seit neun Jahren sein, damals war „Anthems for Doomed Youth“ (2015) erschienen.



Der Albumtitel soll an Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ erinnern - auf Englisch „All Quiet on the Western Front“ - und an die Adresse des Studios und Hotels der Band im englischen Küstenort Margate, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Gerade erschien die neue Single „Run Run Run“.



Doherty, der auch Sänger der Indieband Babyshambles ist und anderweitig Musik macht, war in der Vergangenheit öfter wegen Drogen und Alkohol in die Schlagzeilen geraten. Der Ex-Freund von Model Kate Moss arbeitet auch als Maler. Vor zwei Jahren hatte er seine Kunstwerke in einer Retrospektive in Berlin ausgestellt.