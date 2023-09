Sänger Peter Maffay will 2024 zum letzten Mal auf eine große Tournee gehen. Nach diesen zehn Stadion-Konzerten werde er keine zusammenhängende Tour mehr spielen, sagte der 74-Jährige am Donnerstag in Köln. Der Grund sei, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.



Komplett von der Bühne verabschieden will der Künstler sich aber nicht: Er wolle etwa weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten.