Hunderte Male stand sein Name im Jahr 2022 bei mir zuvor bereits auf dem blinkenden Handy-Display, als der Anruf kam. Zumeist meldete sich Peter Wüst von einem Brandort, von einer Unfallstelle oder von einer Veranstaltung. „Peter hier. Ich habe dir gerade was rübergeschickt. Ich erzähle dir mal, was hier los ist - bist du am PC?“, sagt er dann. Die Uhrzeit war egal.

Mit einem ähnlichen Anruf rechnete ich auch im Herbst 2022, als mein Handy-Display blinkte. Ich wusste zwar, dass er in einer Klinik behandelt worden war, doch klang er zuletzt optimistisch. Aber dieses Mal war der Anruf anders. „Ich bin im Hospiz - aber die sind super nett hier und ich habe ja auch meinen Laptop. Ich werde trotzdem noch was schreiben“, grüßte mich Peter. Das klang abgeklärt und unaufgeregt. „Ich habe schon überlegt, was man von hier so berichten kann“, sagte er, als sei das das Natürlichste der Welt.

Selbst im Hospiz dachte Peter Wüst noch an eine Story

Im Prinzip fasst diese Situation am Ende seines Lebens zusammen, wie Peter war. Er lebte seinen Job. Er war Journalist mit Herz und Seele. Selbst angesichts einer schweren Erkrankung und mit dem Lebensende konfrontiert, überlegte er noch, wie man daraus einen Bericht machen könnte. Wir sprachen kurz über ein großes Karriere-Interview oder vielleicht sogar ein Buch. Peter klang nicht wie ein Todkranker.

In den Jahren zuvor hatten wir häufig telefoniert. Auch nach Feierabend, manches Mal. Wobei es für Peter eigentlich sowieso gefühlt gar keinen Feierabend gab. Wenn es nachts - tagsüber ja sowieso - in der Region brannte oder auf der Autobahn wieder Pkw kollidiert und Lkw umgekippt waren, fuhr er los und rief an.

2021 mit Exklusiv-Bericht aus dem Ahrtal

Als es 2021 im Ahrtal die großen, katastrophalen Überschwemmungen gab, sagte er in einem Telefonat plötzlich: „Weißt du was, ich fahre mit den Einsatzkräften runter. Ich gucke mir das selbst vor Ort an und du schreibst das zusammen“ - gesagt, getan. Mit 75 Jahren rückte Peter ins Hochwassergebiet aus und berichtete exklusiv für den sh:z.

Vor seiner Zeit mit seiner eigenen Agentur „rtntvnews“, die er Mitte der 1990er Jahre gründete, war Peter bereits seit den 1980er Jahren viel in der Welt und der Medienwelt herumgekommen. Bei der Bild, bei RSH, bei RTL - immer in Führungspositionen. Er war in Krisengebieten und musste im Jugoslawienkrieg erleben, wie ein Kollege, mit dem er gemeinsam in einem Auto saß, von Scharfschützen erschossen wurde.

Von solchen Erfahrungen konnte er viel erzählen und auch Rückschlüsse für die heutige Zeit und die veränderten Anforderungen ziehen. In den vergangenen Jahren sprachen wir häufig darüber, wie der schneller werdende Online-Journalismus gerade Blaulicht-Reporter unter Druck setzt. „Versprich mir, dass du nie die Genauigkeit aufgibst. Lass dir immer alles bestätigen“, sagte er in einem unserer letzten Gespräche. „Denk an den Menschen dahinter und nicht nur an die Schlagzeile - egal wer alles schon was veröffentlicht hat“.

„Wartet noch ein bisschen. Die haben doch nicht mal die Angehörigen informiert“, kommentierte er entsprechend auch häufig, wenn er Fotos von Unfällen an die Redaktion schickte. Genau dieses Verhalten führte dazu, dass ihm Feuerwehren und Rettungskräfte in der Region vertrauten.

Zu oft auf Gladbeck-Interview reduziert

Ironischerweise wurde er von Menschen - die ihn persönlich nicht kannten - häufig nur daran gemessen, dass er 1988 zu den Journalisten gehörte, die beim Gladbeck-Geiseldrama live und direkt vor Ort berichteten. In einer Ausstellung zur „Deutschen Geschichte“ entdeckte ich einst in Leipzig ein Foto von ihm. „Prototyp des Sensationsjournalisten“ stand am Ausstellungsstück. Was für ein Fehlurteil.

Tatsächlich war aber auch meine erste Begegnung mit ihm Anfang der 2000er Jahre von diesem Image geprägt. An einem Brandort in Bad Oldesloe wollte er mir - dem blutjungen Journalistenneuling - erklären, was ich zu tun habe. „Ich lass’ mir doch keine Tipps von jemandem geben, der Geiselnehmer interviewt“, schleuderte ich ihm entgegen. Er nahm es relativ gelassen auf.

Zuverlässig und uneitel

Ein paar Jahre später sprachen wir uns aus und er erzählte mir ausführlich davon, wie das damals war aus seiner Perspektive und wie verzerrt die Darstellung seiner Person und seiner Rolle geworden war. Es war eine Art Meta-Medien-Lehrstück. „Ich halte dazu mittlerweile sogar Vorträge an der Polizei-Uni“, sagt er nicht ohne Stolz.

Peter war nicht eitel, nicht auf Ruhm aus, weil er irgendwo zuerst vor Ort war. Häufig schrieben wir Artikel gemeinsam. Jedes Mal schrieb ich natürlich seinen Namen in die Autorenzeile hinzu. „Das musst du aber nicht - ich war schonmal wer, du wirst gerade noch wer“, sagte er dann und lachte.

Keine Spur von Sensationslust

Als wir gemeinsam im Juni 2022 bei einem Amok-Alarm an einer Schule in Bad Oldesloe waren und feststellten, dass die Lage sich geklärt hatte, sagte Peter mit Blick auf einige Kamerateams, weinende Schüler und aufgebrachte Eltern vor Ort. „Komm, wir zwei packen jetzt ein. Wir wollen hier echt die Schüler nicht weiter stören.“ Pure Sensationslust? Auf keinen Fall! Dafür war Peter zu menschlich und zu professionell.

„Wenn ich kann, mache ich das alles auch noch, wenn ich 100 bin“, sagte er noch voller Elan Anfang 2022 zu mir. Dazu sollte es nicht kommen, wie wir jetzt wissen. Dass er im Oktober 2022 von den Feuerwehren im Kreis geehrt und im Hospiz besucht wurde, machte ihn stolz. Er rief mich an und berichtete direkt davon. „Die Rede war toll - so feierlich. Du hättest das sehen sollen“, sagte er. Es war sein letzter großer öffentlicher Auftritt. Danach wurde es immer stiller um ihn.

Peter wird fehlen - als Reporter und als Mensch. Und um ein letztes Mal mit seinen Worten zu schließen: „Es grüßt, der Wüst“.