Wissenschafts-Auszeichnung Physik-Nobelpreisträger werden in Stockholm verkündet Von dpa | 04.10.2022, 03:19 Uhr

Nach der Auszeichnung eines in Leipzig arbeitenden Evolutionsforschers folgt heute folgt der Nobelpreis in Physik - den haben in den vergangenen beiden Jahren auch deutsche Wissenschaftler erhalten.