Zwei Schulschließungen Polizeieinsatz an zwei Schulen in Essen – SEK stürmt Wohnung eines Schülers Von Jakob Patzke | 12.05.2022, 09:09 Uhr

Vor größeren Polizeieinsätzen an zwei Schulen in Essen hat ein SEK-Kommando nach Medienberichten die Wohnung eines Schülers gestürmt. Bild.de und „NRZ“ berichteten, der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos in den frühen Morgenstunden habe sich gegen einen Schüler einer betroffenen Schule gerichtet.