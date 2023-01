Jolina Mennen und Markus Mörl Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa up-down up-down RTL-Sendung Popsänger Markus Mörl muss den RTL-Dschungel verlassen Von dpa | 22.01.2023, 01:03 Uhr

Goodbye, Down Under: Der Sänger Markus Mörl muss seine Sachen packen - er hat am Samstag nicht genügend Anrufe bekommen. Den übrigen Mitstreitern hat er Mut zugesprochen.