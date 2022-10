Millionen Deutsche haben sich gegen das Corona-Virus impfen lassen. Manche leiden unter Spätfolgen der Impfung - dem Post-Vac-Syndrom. Foto: dpa up-down up-down Post-Vac-Syndrom Norddeutsche überzeugt: Krank durch Corona-Impfung - aber niemand glaubt ihr Von Von Anke Mücke | 12.10.2022, 05:55 Uhr

Zwei Tage nach der Corona-Impfung setzen die Symptome ein: Schmerzen in Gelenken und Brustkorb, Sehstörungen und ständige Abgeschlagenheit. Kann das Zufall sein? Birgit Tegeberg* aus Norddeutschland ist überzeugt, dass sie am sogenannten Post-Vac-Syndrom leidet. Nur will ihr sonst niemand glauben.