Royals Prinz Harry über die Leere nach dem Kampfeinsatz Von dpa | 30.08.2023, 13:10 Uhr Prinz Harry Foto: John Stillwell/PA/Pool/EPA/dpa up-down up-down

Am 9. September eröffnet Prinz Harry in Düsseldorf die „Invictus Games“ für an Körper und Psyche verletzte Soldatinnen und Soldaten. Seine eigenen Erfahrungen nach Kriegseinsätzen sind ernüchternd.