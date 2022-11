Prinz Harry und Meghan Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Britische Royals Prinz Harry wusste Antworten zu Einbürgerungstest nicht Von dpa | 01.11.2022, 15:08 Uhr

Über Migration und Einwanderung wird auch in Großbritannien heftig diskutiert. Bei einigen Fragen eines einschlägigen Tests musste Prinz Harry passen, so Herzogin Meghan in ihrem Podcast.