Der Vater (hinten links) und sein Sohn (vorne) sind wegen Geiselnahme angeklagt. FOTO: dpa/Christian Charisius In die Grafschaft Bentheim 52-Jähriger soll Ex-Freundin zweimal entführt haben - Sohn mitangeklagt Von dpa | 27.06.2022, 12:26 Uhr

Hat er seine Ex-Freundin nach der Trennung in kürzester Zeit gleich zweimal entführt? Hierzu schweigt ein 52-Jähriger zurzeit in einem Prozess am Landgericht Hamburg. Auch ein Mitangeklagter, sein eigener Sohn, soll dabei geholfen haben.