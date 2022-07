ARCHIV - Eine weitere Runde Heard vs. Depp: Amber Heard will das Urteil im Prozess gegen Johnny Depp anfechten. Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa FOTO: EVELYN HOCKSTEIN up-down up-down Berufung Prozess gegen Johnny Depp: Amber Heard will Urteil anfechten Von dpa | 22.07.2022, 05:29 Uhr

Sechs Wochen lang standen sich Amber Heard und Johnny Depp in einem Verleumdungsprozess gegenüber. Im Juni stellte sich die Jury weitgehend auf Depps Seite. Nun will Heard in Berufung gehen.