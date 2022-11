Prozess in Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Kriminalität Prozess um Tote im Wald - Angeklagter gesteht Tat Von dpa | 04.11.2022, 12:34 Uhr

Vor Gericht will der Angeklagte schweigen. Aber er hat die Tat in einem Brief an seinen Vater bereits gestanden.